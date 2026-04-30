На Украине предсказали ужесточение мобилизации

Депутат Мазурашу предсказал ужесточение мобилизации на Украине после реформ МО

Мобилизация на Украине может стать еще более жесткой после реформы от Минобороны, предсказал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу.

Ранее журналистка Юлия Забелина рассказала, что Минобороны рассматривает радикальные изменения в мобилизации, включая почти полную отмену бронирования. Кроме того, стало известно, что с 4 мая отсрочку от мобилизации придется оформлять заново, подав полный пакет документов через электронные сервисы.

«В цифровом варианте людей будут преследовать разными способами, не давать им жить и дышать... А это, по моему убеждению, очень болезненно ударит по нашей обороноспособности», — пояснил парламентарий.

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано, а уклонисты не принесут пользы на фронте.