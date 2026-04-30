Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:26, 30 апреля 2026

На Украине предсказали ужесточение мобилизации

Депутат Мазурашу предсказал ужесточение мобилизации на Украине после реформ МО
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Мобилизация на Украине может стать еще более жесткой после реформы от Минобороны, предсказал депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу.

Ранее журналистка Юлия Забелина рассказала, что Минобороны рассматривает радикальные изменения в мобилизации, включая почти полную отмену бронирования. Кроме того, стало известно, что с 4 мая отсрочку от мобилизации придется оформлять заново, подав полный пакет документов через электронные сервисы.

«В цифровом варианте людей будут преследовать разными способами, не давать им жить и дышать... А это, по моему убеждению, очень болезненно ударит по нашей обороноспособности», — пояснил парламентарий.

Ранее командующий Силами беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр заявил, что число добровольцев на Украине для участия в боевых действиях фактически исчерпано, а уклонисты не принесут пользы на фронте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok