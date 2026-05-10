Фицо дал совет Зеленскому

Фицо: Зеленский должен позвонить Путину, если заинтересован в переговорах

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует позвонить российскому лидеру Владимиру Путину. Такой совет ему дал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зеленский должен позвонить Путину, если он заинтересован в переговорах», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что отказ Европы от диалога с Россией был ошибкой. По его словам, от Европы исходит только «поддержка войны», в чем Словакия участвовать не будет.

Ранее Фицо рассказал Путину о контактах с Зеленским. «В ходе обсуждения премьер-министр проинформировал нашего президента и нашу делегацию о том, что он на днях действительно встречался с Зеленским», — подчеркнул помощник Путина Юрий Ушаков.