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Забота о себе
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14:31, 19 июня 2026Забота о себе

Врач предупредил об указывающей на инсульт икоте

Невролог Попалзай: Продолжающаяся часами икота может быть симптомом инсульта
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Nicoleta Ionescu / Shutterstock / Fotodom  

Сосудистый невролог Адил Попалзай предупредил, что иногда икота может быть симптомом инсульта. Об этом врач предупредил в беседе с изданием HuffPost.

Врач отметил, что икота — достаточно редкий признак инсульта. Он может появиться, если поражены ствол мозга и особенно продолговатый мозг. По словам специалиста, эти участки координируют рефлекс, отвечающий за сокращение диафрагмы.

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Невролог добавил, что опасная икота, указывающая на инсульт, отличается от обычной тем, что продолжается часами и не проходит самостоятельно. Кроме того, она сопровождается слабостью с одной стороны тела, головокружением, головной болью, тошнотой или спутанностью сознания. «Сама по себе икота почти никогда не является признаком инсульта, но постоянная икота в сочетании с другими симптомами может быть тревожным сигналом», — заключил специалист.

Ранее кардиолог Летисия Фернандес Фриера рассказала о симптомах инфаркта у женщин. По ее словам, чаще всего приступ вызывает боль в сердце, но также может иметь нетипичные симптомы.

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