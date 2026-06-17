Женщинам назвали первый симптом сердечного приступа

Кардиолог Фриера назвала боль в груди первым симптомом инфаркта у женщин

Кардиолог Летисия Фернандес Фриера назвала главный миф о симптомах сердечного приступа у женщин и опровергла его. Слова врача приводит издание HuffPost.

По словам Фриеры, утверждение о том, что сердечный приступ у женщин протекает с нетипичными симптомами и без боли, ошибочно. «Первым симптомом инфаркта у женщины является боль в груди. Это факт», — подчеркнула она.

При этом врач признала, что некоторые другие симптомы инфаркта действительно чаще могут встречаться у женщин, чем у мужчин. В их число Фриера включила боль в желудке, дискомфорт в челюсти, внезапную потерю сознания, обильное потоотделение, сильную усталость и общее чувство слабости.

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