Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 17 апреля 2026

Украина позволила Германии наблюдать за ударами по России в режиме реального времени

Украина предоставила Германии доступ к системе DELTA
Иван Потапов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина предоставила Германии доступ к своей системе управления боем DELTA и другим цифровым платформам, позволяющим в режиме реального времени отслеживать применение Киевом оружия по России. Об этом пишет Defense News.

По данным издания, полученные данные Берлин планирует использовать для разработки моделей искусственного интеллекта (ИИ) и аналитических инструментов. Указанная возможность стала доступна Германии в рамках масштабного оборонного пакета на сумму 4 миллиарда евро, утвержденного 14 апреля немецкой и украинской сторонами.

«Эта сделка формализует то, что до сих пор было в значительной степени неформальным циклом обратной связи», — говорится в публикации.

Ранее Минобороны России заявило, что на фоне роста потерь и нехватки живой силы в Вооруженных силах Украины руководство ряда европейских стран приняло решение наращивать производство и поставки Киеву беспилотников для ударов по территории России.

Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание, что публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей Вооруженных сил РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт срок введения 20-го пакета санкций против России

    Россиянам рассказали про безвизовый режим с Зимбабве

    Судно с россиянами на борту арестовали в Намибии

    Обломки дрона нашли на пляже в одной европейской стране

    Опубликовано видео последствий российского удара по украинскому химическому заводу

    Волонтеры продолжили поиски девочки под завалами атакованного БПЛА дома

    Снимок найденного на берегу реки предмета удивил пользователей сети

    Раскрыто число желающих покинуть Украину граждан

    Жителям Подмосковья напомнили о запрете на ловлю некоторых рыб

    Израиль продолжил атаки на Ливан после наступления перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok