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Силовые структуры
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14:21, 19 июня 2026Силовые структуры

Появились новые подробности об убийце чемпиона России по функциональному многоборью

Фигуранты дела об убийстве спортсмена Исаева подозреваются в похищении его девушки
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мужчина, который расстрелял чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева, ранее совершил и другое преступление. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, в июле 2024 года на почве ревности мужчина похитил бывшую жену. В этом ему помогали двое знакомых. Злоумышленники выследили 23-летнюю женщину около ее дома, посадили в машину и увезли в гаражи, где избили и угрожали. Тогда из-за испуга пострадавшая не написала заявление в полицию.

Пострадавшая была подругой Исаева. 7 мая злоумышленник открыл огонь по спортсмену. В этом преступлении у него также был сообщник.

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