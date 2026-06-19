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14:25, 19 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам назвали лучшую стратегию для защиты от мошенников

Эксперт Кузьменко призвал не вступать в диалог с незнакомцами для защиты от мошенников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Чтобы не стать жертвой мошенников, не следует разговаривать по телефону с незнакомыми людьми. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с RT.

«Лучшая стратегия — вообще не вступать в диалог с незнакомыми абонентами. Не произносите ни "да", ни "нет", ни "алло"», — назвал Кузьменко способ, помогающий защититься от мошенников.

Специалист объяснил, что злоумышленники могут записать голос собеседника и использовать его в других мошеннических схемах. При этом записанный ответ «да» аферисты также могут впоследствии использовать в других ситуациях в качестве голосовой подписи человека.

Ранее руководитель Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель перечислил фразы, которые выдают мошенников. Например, злоумышленник может просить код из СМС или предлагать перевести деньги на безопасный счет.

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