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14:34, 19 июня 2026Россия

В Минобороны России раскрыли особенность взятого под контроль населенного пункта в ДНР

Минобороны России: Взятая под контроль Юрковка находится вблизи Славянска и Краматорска
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Село Юрковка Донецкой Народной Республики (ДНР), занятое Южной группировкой российских войск, расположено на удалении порядка десяти километров от двух крупнейших городов республики — Славянска и Краматорска. Особенность населенного пункта раскрыли в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как подчеркнули в ведомстве, контроль над селом открывает штурмовым подразделениям Южной группировки возможности по развитию успеха на славянском направлении специальной военной операции.

Населенный пункт занят благодаря действиям 88-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии. После тщательно проведенной разведки бойцы нанесли формированиям Вооруженных сил Украины в районе Юрковки огневое поражение. Затем оборону украинских войск прорвали штурмовики.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, под контролем вооруженных сил страны находится вся территория Луганской Народной Республики, а также 85 процентов территории ДНР.

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