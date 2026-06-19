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14:31, 19 июня 2026Экономика

Россиян предупредили о риске не получить кредит в банке

Бадалов: Только незакредитованные заемщики имеют шансы без проблем получить кредит
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Без проблем смогут получить одобрение на кредит только незакредитованные заемщики. Таким мнением с Национальной службой новостей (НСН) поделился экономист, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля одобрений по заявкам на розничные кредиты выросла с начала 2026 года и к началу лета приблизилась к 25 процентам. Но банки до сих пор отклоняют примерно три из четырех обращений, напоминает издание.

По мнению Бадалова, рынку не стоит ждать скорых изменений.

«Я не скажу, что рынок болен, но это не признак изменения ситуации в пользу роста», — считает он.

По словам специалиста, банки чаще всего отказывают тем, у кого уже есть один кредит. Чтобы повысить шанс на получение займа, нужно учитывать все регуляторные требования, потому что теперь банки учитывают очень многие параметры, пояснил он.

«Если у вас уже есть кредит, банки будут думать, незакредитованные заемщики имеют больше всего шансов получить одобрение», — резюмировал Бадалов.

Ранее россиянам стали реже отказывать в автокредитах.

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