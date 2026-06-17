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09:23, 17 июня 2026Экономика

Россиянам стали реже отказывать в автокредитах

НБКИ: В мае 2026 года доля отказов по автокредитам опустилась до 73,8 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

В мае 2026 года доля отказов по автокредитам снизилась четвертый раз подряд. Об этом со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ) сообщает газета «Ведомости».

Россиянам стали реже отказывать в получении займов на уровне сентября 2025 года. За месяц показатель отказов упал до 73,8 процента (минус два процентных пункта). В годовом выражении он снизился на 10 пунктов.

Банки выдали гражданам 110 540 автокредитов на 173,46 миллиарда рублей. Количество займов выросло на 3 процента, а объем — на 6 процентов, отмечают в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). В годовой динамике сегмент вырос на 25 и 51 процент соответственно. Большая часть выдач пришлась на ссуды на покупку новых автомобилей (70 процентов, плюс процентный пункт к прошлому месяцу). Средний чек автокредита в мае вырос с 1,52 до 1,57 миллиона рублей.

Снижение ключевой ставки и ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) со стороны Центробанка стимулируют некоторое оживление кредитной активности, отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. При этом растет и конкуренция банков в борьбе за кредитоспособных клиентов.

Падение продаж новых авто объясняют рядом факторов — помимо удорожания новых машин на фоне регулярного повышения утилизационного сбора, еще и высокой ключевой ставкой, а также отсутствием уверенности в качестве китайских машин, занявших нишу ушедших из страны иностранных брендов.

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