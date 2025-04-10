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13:30, 10 апреля 2025Экономика

Раскрыто количество автомобильных «ждунов» в России

Моржаретто: Треть автолюбителей не меняют машину, надеясь на возвращение брендов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Примерно треть российских водителей не торопится менять автомобиль, надеясь на возвращение известных иностранных брендов. Об этом сообщил автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто в беседе с газетой «Взгляд».

Как отметили ранее специалисты для «Российской газеты», среди причин снижения спроса на новые авто — люди с синдромом «ждунов». Такие россияне не торопятся с покупкой, рассчитывая, что скоро на рынок вернутся привычные европейские, японские и корейские марки.

Моржаретто объяснил, что, согласно опросам, около трети автомобилистов теоретически готовы сменить личный транспорт, но не делают этого. Кто-то ссылается на отсутствие денег, кого-то устраивает текущая машина, а многие просто ждут возвращения привычных брендов. По его словам, есть и другая категория потребителей — те, кто решил временно отказаться от покупки автомобиля и вложить средства в депозиты, пользуясь выгодными банковскими ставками. Некоторые рассчитывают, что через несколько месяцев смогут увеличить накопленную сумму.

«Можно считать, что вот этих "ждунов" треть от всех автомобилистов в России. В какой-то момент они могут выстрелить, и рынок таким образом может пойти на восстановление», — заключил эксперт.

Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщила, что по итогам марта 2025 года суммарные объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России упали на 45 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го, до 83,1 тысячи единиц. Специалисты связывают падение реализации новых авто с рядом факторов. К числу основных причин они относят общее удорожание новых машин в России на фоне регулярного повышения утилизационного сбора. Не последнюю роль играет ключевая ставка, которую ЦБ сохраняет на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых с октября 2024-го. Это делает автокредит невыгодным для потребителей. Также россияне не уверены в качестве китайских машин, занявших нишу ушедших из страны иностранных брендов.

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