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14:35, 3 апреля 2025Экономика

Продажи новых машин в России обрушились

АЕБ: Продажи новых легковушек и коммерческих автомобилей в РФ упали на 45 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам марта 2025 года суммарные объемы продаж новых легковушек и коммерческих транспортных средств (LCV) сократились на 45 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустились до отметки примерно в 83,1 тысячи единиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

За отчетный период в стране реализовали 83 095 подобных автомобилей. За первый квартал совокупные объемы продаж просели на 26 процентов год к году и составили 254 069 единиц, уточнили аналитики.

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Реализация новых машин в РФ стабильно падает с начала года. В феврале суммарные объемы продаж легковушек снизились на 25 процентов год к году. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов. К числу основных причин они относят общее удорожание новых машин в России на фоне регулярного повышения утилизационного сбора.

Кроме того, на ситуацию также влияет жесткая денежно-кредитная политика Центробанка (ЦБ). Руководство регулятора сохраняет ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых с октября 2024-го. При таких условиях брать автокредит становится невыгодно. Вопросы у граждан также вызывает качество китайских машин, которые продолжают занимать доминирующее положение на российском рынке. На этом фоне в АЕБ спрогнозировали падение продаж новых автомобилей в России в 2025 году до уровня 2016-го (до 1,4 миллиона единиц).

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