«Краснодар» благодаря покеру Кордобы разгромил «Пари НН» и упрочил лидерство в РПЛ

«Краснодар» на своем поле разгромил «Пари Нижний Новогород» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 марта, и завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. В составе победителей покер оформил Джон Кордоба. Еще один гол забил Никита Кривцов.

«Краснодар» набрал 49 очков и упрочил лидерство в РПЛ. «Пари НН» с 20 очками занимает 14-ю позицию.

Ранее серию из четырех поражений подряд в РПЛ прервал ЦСКА. Москвичи на своем поле со счетом 3:1 победили махачкалинское «Динамо».