ЦСКА победил «Динамо» из Махачкалы и прервал серию из четырех поражений в РПЛ

Московский ЦСКА на своем поле обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей голами отметились Энрике Кармо, Матвей Кисляк и Тамерлан Мусаев. У гостей гол на счету Гамида Агаларова.

ЦСКА прервал серию из четырех подряд поражений в РПЛ, набрал 39 очков и находится на пятом месте. В активе «Динамо» 21 очко, клуб занимает 12-ю позицию.

ЦСКА в следующем туре, который состоится 4 апреля, сыграет на выезде с «Акроном». Динамовцы днем позже на своем поле примут «Балтику».