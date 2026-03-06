В России спросили у Мерца о способных спасти Германию источниках нефти и газа

Дмитриев спросил у Мерца, где источники нефти и газа, которые спасут Германию

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X спросил у канцлера Германии Фридриха Мерца, где источники нефти и газа, способные спасти ФРГ.

По мнению чиновника, европейской стране нужны новые источники нефти и газа, поскольку она не подготовилась к энергетическому кризису и разрушает свою промышленность.

«У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?» — написал Дмитриев.

Цены на нефть стремительно растут на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. Во второй половине дня 6 марта баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

