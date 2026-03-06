Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:07, 6 марта 2026Россия

В России спросили у Мерца о способных спасти Германию источниках нефти и газа

Дмитриев спросил у Мерца, где источники нефти и газа, которые спасут Германию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Globallookpress.com

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X спросил у канцлера Германии Фридриха Мерца, где источники нефти и газа, способные спасти ФРГ.

По мнению чиновника, европейской стране нужны новые источники нефти и газа, поскольку она не подготовилась к энергетическому кризису и разрушает свою промышленность.

«У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?» — написал Дмитриев.

Цены на нефть стремительно растут на фоне подтверждения данных о фактическом перекрытии Тегераном Ормузского пролива. Во второй половине дня 6 марта баррель марки Brent стоил около 91 доллара, подорожав за день примерно на 7 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом признал удары по району начальной школы в Иране. Как произошло это военное преступление и при чем здесь ИИ?

    Трамп призвал не беспокоиться о растущих ценах на топливо

    Мужчина протаранил на пикапе ужинавшую с друзьями бывшую жену и назвал это случайностью

    США и Израилю предрекли большие потери в случае отправки сухопутных войск в Иран

    Венгрия потребовала от Киева объяснений провоза денег через страну

    В России спросили у Мерца о способных спасти Германию источниках нефти и газа

    В США оценили предложение Зеленского о помощи Вашингтону

    Врач раскрыла способ приучить кишечник работать по расписанию

    Овечкин фразой «это отстой» отреагировал на обмен одноклубника

    Хитрость иранских ракетчиков оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok