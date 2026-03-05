Бывший первый замминистра обороны России заподозрен в создании преступного сообщества

СК задержал экс-замглавы МО РФ Цаликова по делу о взятках и растрате

Задержан бывший первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов по подозрению в создании преступного сообщества. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело о взятках и растрате на основании материалов, собранных ФСБ, Следственным департаментом и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

По данным следствия, участники преступного сообщества, созданного Цаликовым, с 2017-го по 2024 год похитили из бюджета денежные средства и легализовали их. Также они причастны к взяточничеству.

Цаликову предъявлено обвинение по статьям 210 УК РФ («Создание преступного сообщества с использованием служебного положения»), 160 УК РФ («Растрата»), 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств») и 290 УК РФ («Получение взятки»). В СК указали, что ему вменяется 12 преступных эпизодов по растрате и два — по взяткам.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что Воронежский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова к 10 годам лишения свободы по делу о миллионных взятках.