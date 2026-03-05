Реклама

Суд решил судьбу бывшего замкомандующего ЛенВО по делу о миллионных взятках

Суд приговорил экс-замкомандующего ЛенВО Муминджанова к 10 годам за взятку
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Воронежский гарнизонный военный суд приговорил бывшего замкомандующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майора Валерия Муминджанова к 10 годам лишения свободы по делу о миллионных взятках. Об этом сообщает РИА Новости.

Муминджанов признан виновным в получении взятки в размере 17 миллионов 950 тысяч рублей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима со штрафом в размере однократной суммы взятки.

Ранее бывший замкомандующего ЛенВО отказался отвечать на вопрос о виновности в коррупции.

