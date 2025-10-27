Экономика
16:59, 27 октября 2025Экономика

С бывших бенефициаров аэропорта Домодедово взыскали миллиарды рублей

Генпрокуратура сообщила о взыскании с Каменщика и Когана в пользу РФ 3 млрд руб.
Дмитрий Воронин

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Домодедовский городской суд удовлетворил в полном объеме иск о солидарном взыскании трех миллиардов рублей с бывших бенефициаров аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, поданный Генпрокуратурой (ГП) РФ в связи с выявлением фактов неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и штрафов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Претензии появились по итогам осуществления координационной и надзорной деятельности и продолжающейся работы по обеспечению стабильного функционирования аэропорта, отметили в ГП.

Ранее там же поделились, что российские прокуроры предотвратили возможный перевод почти 18,5 миллиарда рублей из группы компаний (ГК) «Домодедово» в пользу прежнего предприятия, которое в конце 2024 года заключило договор о получении займа на указанную сумму, поручителями по которому стали семь производственных предприятий аэропорта.

В начале года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанным с аэропортом Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. Вскоре после этого суд закрыл Каменщику выезд из России. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

О том, что «Домодедово» планируется продать новому инвестору уже в 2025 году, после этого рассказал глава Минфина России Антон Силуанов. Он подчеркнул, что сделка будет заключена на открытых торгах. Эксперты оценивали стоимость аэропорта в 29-35 миллиардов рублей.

