12:31, 16 октября 2025Экономика

Генпрокуратура сообщила о пресечении вывода средств из группы компаний «Домодедово»

Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские прокуроры предотвратили возможный перевод почти 18,5 миллиарда рублей из группы компаний (ГК) «Домодедово» в пользу бывшего бенефициара предприятия, сообщает Генпрокуратура (ГП) РФ.

Как уточнили в надзорном ведомстве, в конце 2024 года владелец ГК заключил договор о получении займа на указанную сумму, поручителями по которому стали семь производственных предприятий аэропорта. В ГП подчеркнули, что благодаря своевременному вмешательству транспортной прокуратуры удалось пресечь вероятный вывод денег, способный привести к последующему взысканию долгов с этих компаний.

В начале года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанным с аэропортом Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев Дмитрия Каменщика, другого бенефициара Валерия Когана и их офшорных структур. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

О том, что «Домодедово» планируется продать новому инвестору уже в 2025 году, после этого рассказал глава Минфина России Антон Силуанов. Он подчеркнул, что сделка будет заключена на открытых торгах. Эксперты оценивали стоимость аэропорта в 29-35 миллиардов рублей.

