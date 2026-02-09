Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:54, 9 февраля 2026Экономика

Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово

«Перспектива» и банк ПСБ подписали договор купли-продажи Домодедово
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Дочерняя компания АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) — ООО «Перспектива» — и банк ПСБ заключили договор о продаже аэропорта Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАШ.

Сумма сделки по приобретению 100 процентов уставного капитала компании «ДМЕ холдинг» и других организаций, входящих в структуру активов аэропорта, составила более 66,1 миллиарда рублей. Речь идет о покупке 25 компаний, уточнил глава МАШ Михаил Василенко.

Шереметьево, отметил он, достался разрозненный актив. Ежегодные убытки Домодедово он оценил примерно в 10 миллиардов рублей. Суммарная же долговая нагрузка группы, по словам Василенко, составляет 75 миллиардов рублей, что значительно превышает итоговую сумму сделки.

Материалы по теме:
Генпрокуратура предложила передать государству аэропорт Домодедово. Стратегическое предприятие заподозрили в иностранном контроле
Генпрокуратура предложила передать государству аэропорт Домодедово. Стратегическое предприятие заподозрили в иностранном контроле
30 января 2025
Новым владельцем Домодедово стал аэропорт Шереметьево. Какие средства использовали для покупки и кто оплатит 70 миллиардов долгов?
Новым владельцем Домодедово стал аэропорт Шереметьево. Какие средства использовали для покупки и кто оплатит 70 миллиардов долгов?
29 января 2026

На этом фоне новому владельцу предстоит большая работа по «оздоровлению» Домодедово, подчеркнул Василенко. По итогам 2025 года, напомнил он, пассажиропоток воздушной гавани просел почти втрое — с 30,5 до 13,8 миллиона человек. Кроме того, предыдущие владельцы холдинга долгое время не осуществляли инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта. «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности», — заключил глава МАШ.

Аукцион по продаже Домодедово состоялся в конце января, со второй попытки. Конечная сумма сделки оказалась вдвое ниже начальной. Главным конкурентом Шереметьево в борьбе за лот был еще один крупный аэропорт — Внуково. Однако представители последнего в итоге отказались от актива, сочтя его стоимость завышенной.

Бывший бенефициар «Домодедово» — бизнесмен Дмитрий Каменщик — во второй половине января 2026 года обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта государству. В своей жалобе предприниматель отказался считать себя «иностранным инвестором» и не согласился с выводами Генпрокуратуры, представители которой ранее обвинили его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Омерзительно вдвойне». Как в России отреагировали на самоубийство арестованной жены миллиардера Галицкого

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Популярный певец сравнил свою квартиру со старинным замком из кирпича

    Евросоюз решил наказать порты двух стран за российскую нефть

    Москвичей предупредили о погоде до конца недели

    Анфиса Чехова вышла замуж

    Пенсионер замерз насмерть во время спуска с горы в Европе

    В «Ростехе» оценили эффективность антидронового «Зубра»

    Шереметьево подписало договор о покупке Домодедово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok