Новым владельцем группы «Домодедово» стала дочерняя структура «Шереметьево»

В четверг, 29 января, со второй попытки на торгах реализовали активы группы «Домодедово». Новым владельцем аэропорта оказалась дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево» — ООО «Перспектива». Итоговая цена лота составила 66,1 миллиарда рублей. Теперь новому владельцу предстоит разбираться с огромным долгом авиаузла, размер которого оказался больше стоимости покупки.

Шереметьево купило Домодедово

Изначально аукцион по продаже активов группы «Домодедово» должен был состояться 21 января. Однако из-за отсутствия участников было принято решение перенести процедуру на 29 января. Торги организовали в формате голландского аукциона. При такой схеме начальная цена лота постепенно снижается, пока не найдется конечный покупатель.

Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя компания аэропорта «Внуково». Вторым претендентом на активы группы «Домодедово» оказалась структура «Шереметьево» — ООО «Перспектива». Именно последней в итоге достались выставленные на торги активы. В ходе голландского аукциона стоимость Домодедово опустилась с 132,2 миллиарда рублей вдвое. В результате конечная цена активов группы составила 66,1 миллиарда.

Новому владельцу аэропорта перешли огромные долги

После завершения торгов новому владельцу активов группы теперь предстоит задуматься, как решать проблему огромной задолженности одного из крупнейших в России аэропортов. Совокупный размер обязательств по кредитам Домодедово представители Шереметьево оценивали примерно в 75 миллиардов рублей, что значительно выше стоимости покупки.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Возглавивший аэропорт после его перехода государству Андрей Иванов уточнял, что из всего долга 34 миллиарда были в рублях, а еще 450 миллионов — в долларах. Только за 2025 год платежи по обязательствам должны были составить восемь миллиардов рублей. Выручка аэропорта последние несколько лет стабильно падала на фоне снижения пассажиропотока. В 2023-м она составила 34 миллиарда рублей, в 2024-м — 31 миллиарда, а в 2025-м, по прогнозу Иванова, — не более 30 миллиардов.

Выходом из кризисной ситуации с долгами эксперты называют кредитную реструктуризацию. Председатель совета директоров Альфа-банка (кредитора Домодедово) Олег Сысуев отмечал, что группа обладает достаточными залоговыми активами. Речь идет в том числе об оборудовании, топливном комплексе, здания и сооружения. Банк, пояснил он, пошел навстречу менеджменту и государству в вопросе обеспечения кредита. Отвечая на вопрос, готов ли Альфа-банк прокредитовать сделку по продаже Домодедово, Сысуев ответил: «Посмотрим». Финансовая организация, заверил он, готова участвовать «за реальные, не расходящиеся со здравым смыслом деньги».

Экс-владелец Домодедово не согласился с переходом аэропорта государству

Генпрокуратура обратилась с иском об обращении в доход государства аэропорта «Домодедово» в конце января прошлого года. В начале второй половины июня Арбитражный суд Московской области в полном объеме удовлетворила требования ведомства, а 2 сентября апелляционная инстанция признала это решение законным.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В ноябре кассационный суд не нашел оснований для пересмотра дела. Во второй половине января 2026 года бывший бенефициар группы Дмитрий Каменщик обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта государству. В своей жалобе бизнесмен не согласился с Генпрокуратой, которая обвинила его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом.

Как отмечала газета «Ведомости», Каменщик, в частности, оспорил тезис ведомства, что он является иностранным инвестором, поскольку был резидентом Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Бывший бенефициар Домодедово отказался считать себя «иностранным инвестором»

В 2022 году, подчеркивается в жалобе, у Каменщика действительно были ВНЖ в вышеуказанных странах. Однако на тот момент российское законодательство не определяло такого рода граждан в качестве иностранных инвесторов. Соответствующие поправки в 57-ФЗ «О государственной охране», напомнил Каменщик, вступили в силу в мае 2023 года. В любом случае, пока эти ВНЖ были действительны, сделки по осуществлению контроля над стратегическим активом не осуществлялись, заверил бизнесмен.

Изменения структуры владения аэропортом, по итогам которой Каменщик приобрел в собственность ООО «ДМЕ холдинг» (предприятие находилось под его контролем напрямую (1 процент) и через АО «Аламо холдинг» (99 процентов), произошли позже, осенью 2024 года, говорится в материалах. Доказательства иностранного контроля по отношению к ООО «ДМЕ холдинг» и АО «Аламо холдинг» в материалах дела отсутствуют, настаивают ответчики. По этой причине, отмечает Каменщик, оспоренные Генпрокуратурой сделки не подпадают под действие федерального закона «О государственной охране».

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следующий пункт жалобы затронул второго бывшего бенефициара группы «Домодедово» — Валерия Когана. В материалах подчеркивается, что у него с 1992 года была только гражданство Российской Федерации. С момента утверждения ФЗ-57 он оставался налоговым резидентом РФ. Гражданство Израиля, на чем настаивает Генпрокуратура, у Когана отсутствует, что «подтверждается соответствующими документами». Выводы судов о корпоративной связи Когана с иностранной компанией «ДМЕ лимитед», настаивают ответчики, не являются поводом для изъятия имущества Каменщика, так как после редомициляции полномочия этой компании были завершены.

Главной претензией Генпрокуратуры остается тот факт, что Каменщик не сообщил Правительственной комиссии о наличии других контролирующих лиц стратегических обществ — Когана и других иностранных инвесторов. Это нужно было сделать для согласования сделок сентября-октября 2024 года. Впрочем, авторы жалобы опровергают существование иных неизвестных, скрытых Каменщиком иностранных инвесторов, которые могли бы влиять на аэропорт.