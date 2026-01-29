Назван новый владелец Домодедово

Новым владельцем Домодедово стала дочерняя структура Шереметьево

Новым владельцем активов группы «Домодедово» стала дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Активы группы реализовали на торгах со второй попытки. Первый аукцион должен был состояться 21 января, однако его в итоге отменили из-за отсутствия участников. Тогда же были назначены повторные торги в формате голландского аукциона (процедура, в ходе которой начальная цена лота постепенно снижается, пока не найдется покупатель).

Торги стартовали с цены в 132,3 миллиарда рублей. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 миллиарда рублей.

Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура «Внуково». Вторым претендентом на активы группы «Домодедово» оказалась структура аэропорта Шереметьево — ООО «Перспектива». Именно последней в итоге достались выставленные на торги активы.

Бывший бенефициар «Домодедово» — бизнесмен Дмитрий Каменщик — во второй половине января 2026 года обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта государству. Как отмечала газета «Ведомости», предприниматель в своей жалобе не согласился с Генпрокуратой, которая обвинила его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом.