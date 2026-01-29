Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 29 января 2026Экономика

Назван новый владелец Домодедово

Новым владельцем Домодедово стала дочерняя структура Шереметьево
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Новым владельцем активов группы «Домодедово» стала дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в авиаотрасли.

Активы группы реализовали на торгах со второй попытки. Первый аукцион должен был состояться 21 января, однако его в итоге отменили из-за отсутствия участников. Тогда же были назначены повторные торги в формате голландского аукциона (процедура, в ходе которой начальная цена лота постепенно снижается, пока не найдется покупатель).

Торги стартовали с цены в 132,3 миллиарда рублей. В ходе аукциона стоимость активов группы в итоге опустилась вдвое — до 66,1 миллиарда рублей.

Первой заявку на участие в торгах подала дочерняя структура «Внуково». Вторым претендентом на активы группы «Домодедово» оказалась структура аэропорта Шереметьево — ООО «Перспектива». Именно последней в итоге достались выставленные на торги активы.

Бывший бенефициар «Домодедово» — бизнесмен Дмитрий Каменщик — во второй половине января 2026 года обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта государству. Как отмечала газета «Ведомости», предприниматель в своей жалобе не согласился с Генпрокуратой, которая обвинила его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сейчас многое будет обнуляться». Зеленского приглашают к Путину. В России рассказали, как его могут принять в Москве

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Отдыхавший в Сочи турист поссорился с приятелем, украл его куртку и попал на видео

    Android-смартфоны станут бесполезными для воров

    Воюющий за ВСУ наемник из США выстрелил в сослуживца за фразу по-русски

    Власти российского города ответили на критику Артемия Лебедева

    Раскрыт тайный смысл тостов и шуток на тему отношений

    Патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику

    «Бэтмен» раскритиковал власти США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok