Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:48, 29 января 2026Экономика

Экс-владелец аэропорта Домодедово заявил об отсутствии иностранного влияния

«Ведомости» раскрыли содержание жалобы Каменщика на изъятие аэропорта Домодедово
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В кассационной жалобе бывшего бенефициара аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, зарегистрированной Верховным судом, говорится, что доказательства иностранного контроля по отношению к изъятым в доход государства активам отсутствуют. Об этом со ссылкой на документ пишут «Ведомости».

В жалобе Каменщика, в частности, указывается, что он не является иностранным инвестором, поскольку срок действия его ВНЖ в Турции и ОАЭ истек в октябре 2023 года. Там отмечается, что федеральный закон до мая 2023-го не определял таких граждан как иностранных инвесторов, и пока эти ВНЖ были действительны, бизнесмен не осуществлял сделок по установлению контроля над стратегическими обществами. Изменения структуры владения аэропортом по итогам которой Каменщик приобрел в собственность ООО «ДМЕ холдинг», которое находилось под его контролем напрямую (1 процент) и через АО «Аламо холдинг» (99 процентов), произошли осенью 2024 года, говорится в материалах.

По словам партнера Lidings Александра Попелюка, побеседовавшего с журналистами, если вывод судов обосновывается коротким периодом наличия иностранного ВНЖ у Каменщика, то по текущей практике этого достаточно для признания иностранным инвестором. В таких спорах оценивается, как правило, не формальный статус, а совокупность обстоятельств и фактический контроль, включая прежние корпоративные связи и экономическое влияние, даже если они утратили силу к моменту сделки, прокомментировала также руководитель практики банкротства и корпоративных споров ЮФ «Ляпунов Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

Материалы по теме:
Аэропорт Домодедово выставят на открытый аукцион
Аэропорт Домодедово выставят на открытый аукцион
30 декабря 2025
Суд подтвердил решение об изъятии аэропорта Домодедово в доход государства
Суд подтвердил решение об изъятии аэропорта Домодедово в доход государства
26 ноября 2025

В начале 2025 года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанных с «Домодедово». В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. В июне подмосковный арбитраж взыскал «ДМЕ Холдинг» в доход государства. Осенью суды следующих инстанций подтвердили это решение.

Власти выставили аэропорт на торги. Повторный аукцион по его продаже пройдет 29 января в 15:00 с понижением стартовой цены по-прежнему зафиксированной на уровне примерно 132,2 миллиарда рублей.

Первая попытка продать ООО «ДМЕ Холдинг» (владеет активами аэропорта Домодедово) не увенчалась успехом 20 января из-за того, что участником торгов захотел стать только индивидуальный предприниматель, которого в итоге к ним не допустили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали «скверными» промежуточные итоги переговоров по Украине. В чем увидели опасность?

    Раскрыты подробности появления элитных частей ВСУ у границ России

    ФСБ получит новые исключительные полномочия

    В России предложили не включать выходные в число дней отпуска

    Каллас допустила серьезные территориальные уступки Украины

    Седокова показала покрытое красными пятнами тело со словами «все горит»

    В подполье раскрыли подробности деятельности против ВСУ

    Стали известны подробности о мучивших российскую школьницу «гонителей дьявола»

    У мандариновых елок в центре Москвы произошла поножовщина

    Россиянка обвинила медика в смерти отца и потребовала компенсацию в 4 миллиона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok