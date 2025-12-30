Реклама

12:03, 30 декабря 2025Экономика

Аэропорт Домодедово выставят на открытый аукцион

Силуанов: Аэропорт Домодедово выставят на открытый аукцион в начале 2026 года
Дмитрий Воронин

Фото: SSV.Photo / Shutterstock / Fotodom  

Перешедший по решению суда в госсобственность аэропорт Домодедово будет выставлен на открытый аукцион в начале 2026 года. Об этом рассказал глава Минфина Антон Силуанов, которого цитирует «Интерфакс».

«Будем проводить его в соответствии с правилами, утвержденными в законодательстве. Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы», — сказал министр в интервью «России-24». «Мы много работы проделали по этому активу», — отметил он.

О намерении властей оперативно продать Домодедово Силуанов говорил еще в сентябре. Эксперты осенью оценивали стоимость аэропорта в 29-35 миллиардов рублей.

В начале уходящего года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанным с Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

