Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово отменили из-за отсутствия покупателей

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово, заявки на участие в котором принимались с 13 января, не состоялся из-за того, что на торги был заявлен только один участник, но его не допустили. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно материалам, на которые ссылается издание, в конкурсе хотел участвовать только один индивидуальный предприниматель.

На аукционе по продаже «ДМЕ холдинга», владеющего активами аэропорта, а также ряда связанных с ним компаний, стартовая цена должна была составить 132,27 миллиарда рублей. Торги планировалось провести с шагом в 1,32 миллиарда рублей, то есть в 1 процент от изначальной стоимости.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов анонсировал продажу «Домодедово» на открытых торгах в начале 2026 года. До этого эксперты оценивали стоимость аэропорта в 29-35 миллиардов рублей.

