Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:41, 20 января 2026Экономика

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово не состоялся

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово отменили из-за отсутствия покупателей
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Аукцион по продаже аэропорта Домодедово, заявки на участие в котором принимались с 13 января, не состоялся из-за того, что на торги был заявлен только один участник, но его не допустили. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно материалам, на которые ссылается издание, в конкурсе хотел участвовать только один индивидуальный предприниматель.

На аукционе по продаже «ДМЕ холдинга», владеющего активами аэропорта, а также ряда связанных с ним компаний, стартовая цена должна была составить 132,27 миллиарда рублей. Торги планировалось провести с шагом в 1,32 миллиарда рублей, то есть в 1 процент от изначальной стоимости.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов анонсировал продажу «Домодедово» на открытых торгах в начале 2026 года. До этого эксперты оценивали стоимость аэропорта в 29-35 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о Гренландии

    Банки заблокировали миллионы карт и счетов россиян с начала 2026 года. Почему

    Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился

    Стала известна причина стрельбы на юго-востоке Москвы

    Стало известно о появившейся в зоне спецоперации опасной «химической приблуде» ВСУ

    Раскрыто меню экс-замминистра обороны в СИЗО на Новый год

    В российском хостеле задержали более 50 мигрантов

    В России отреагировали на приглашение Зеленского в «Совет мира» Трампа

    Стало известно о возможном обнаружении тела пловца Свечникова в Босфоре

    Россиянка через суд решила доказать законность брака с врачом из Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok