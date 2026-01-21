Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:37, 21 января 2026Экономика

Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

Повторный аукцион по продаже Домодедово пройдет 29 января с понижением цены
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Стало известно, что повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово пройдет 29 января с понижением цены. Об этом, уточняя, что прием заявок на участие начнется уже завтра, 22 января, сообщает ТАСС.

Начальная цена останется прежней, составив примерно 132,2 миллиарда рублей, но вместо шага ее повышения в 1 процент, согласно новым условиям, ее будут понижать с возможностью сократить до 50 процентов и шагом в 10 процентов от стартовой суммы.

В начале 2025 года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанных с аэропортом Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

Аукцион по его продаже не состоялся 20 января из-за того, что участником торгов захотел стать только индивидуальный предприниматель, которого в итоге к ним не допустили.

Журналисты ранее анонсировали проведение нового аукциона по голландской системе, то есть с понижением цены. При этом некоторые эксперты предполагали, что для привлечения к торгам реальных участников цена аэропорта может быть снижена в 3-4 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

    Российский «Модуль» запустит спутники ДЗЗ

    Россиян научили выбирать лопаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok