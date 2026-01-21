Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

Повторный аукцион по продаже Домодедово пройдет 29 января с понижением цены

Стало известно, что повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово пройдет 29 января с понижением цены. Об этом, уточняя, что прием заявок на участие начнется уже завтра, 22 января, сообщает ТАСС.

Начальная цена останется прежней, составив примерно 132,2 миллиарда рублей, но вместо шага ее повышения в 1 процент, согласно новым условиям, ее будут понижать с возможностью сократить до 50 процентов и шагом в 10 процентов от стартовой суммы.

В начале 2025 года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанных с аэропортом Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

Аукцион по его продаже не состоялся 20 января из-за того, что участником торгов захотел стать только индивидуальный предприниматель, которого в итоге к ним не допустили.

Журналисты ранее анонсировали проведение нового аукциона по голландской системе, то есть с понижением цены. При этом некоторые эксперты предполагали, что для привлечения к торгам реальных участников цена аэропорта может быть снижена в 3-4 раза.