Названы вероятные сроки новых торгов по продаже аэропорта Домодедово

«Ведомости»: Новый этап аукциона по продаже Домодедово пройдет в ближайшие дни

Второй этап аукциона по продаже столичного аэропорта Домодедово может пройти уже на текущей неделе. О том, что вероятность таких сроков высока, пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомого с деталями процедуры федерального чиновника и еще двух собеседников.

По информации журналистов, торги пройдут в виде голландского аукциона, то есть с понижением цены до первой заявки претендентов. Накануне о намерении претендовать на актив в случае, если второй этап конкурса проведут в этом формате заявили представители аэропорта Шереметьево.

В начале 2025 года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанных с «Домодедово». В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

Аукцион по его продаже не состоялся 20 января 2026 года из-за того, что участником торгов со стартовой ценой 132,27 миллиарда рублей захотел стать только индивидуальный предприниматель, которого в итоге к ним не допустили.

«Торги были объявлены так, что на оценку возможности и целесообразности приобретения актива у потенциальных инвесторов было немного времени», — прокомментировал ТАСС приглашенный преподаватель департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Алексей Шадрин, также назвавший вероятным объявление повторного аукциона.

В свою очередь старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко, которого цитирует «Коммерсантъ», предположил, что для привлечения к торгам реальных участников цена аэропорта может быть снижена в 3-4 раза, что в целом соответствует озвучивавшимся ранее оценкам других экспертов.

