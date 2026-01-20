Реклама

Экономика
16:17, 20 января 2026Экономика

После отмены аукциона по продаже «Домодедово» появился претендент на его покупку

«Ведомости»: «Шереметьево» заинтересовалось покупкой «Домодедово»
Дмитрий Воронин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Шереметьево» по итогам длительного анализа рассматривает возможность приобретения «Домодедово» — о появлении претендента на покупку со ссылкой на представителя гендиректора международного аэропорта Михаила Василенко сообщают «Ведомости».

Отмечается, что «Шереметьево» с учетом того, что речь идет о крайне сложном и требующем инвестиций проекте, будет претендовать на актив в том случае, если второй этап конкурса проведут с понижением цены.

«По имеющимся у нас данным, аэропорт "Домодедово" имеет задолженность по кредитам более 75 миллиардов рублей», — приводятся в публикации слова Василенко.

В начале 2025 года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанных с «Домодедово». В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур. В июне подмосковный арбитраж взыскал в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», владеющее активами аэропорта.

Аукцион по его продаже не состоялся 20 января из-за того, что участником торгов со стартовой ценой 132,27 миллиарда рублей захотел стать только индивидуальный предприниматель, которого в итоге к ним не допустили.

