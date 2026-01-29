Новый владелец Домодедово раскрыл подробности его покупки

Шереметьево: Для покупки Домодедово были использованы собственные средства

Для покупки активов группы «Домодедово» были использованы собственные средства Шереметьево. Подробности покупки раскрыл глава компании Михаил Василенко, его слова приводит Telegram-канал аэропорта.

Руководство компании не прибегало к заемным средствам, пояснил он. Василенко также указал на проблему внушительного долга Домодедово. Глава аэропорта назвал объект «крайне сложным, с хроническими проблемами, высокими рисками, существенной долговой нагрузкой и убытками».

Решать трудности с кредитными обязательствами группы «Домодедово» будет дочерняя структура Шереметьево — ООО «Перспектива». Именно в ее собственность по итогам голландского аукциона перешел аэропорт. Конечная сумма составила 66,1 миллиарда рублей при начальной цене лота в 132,3 миллиарда.

Вторым претендентом на активы группы числилась дочерняя структура Внуково. Однако, сочтя предложенную Шереметьево сумму завышенной, представители аэропорта решили «не вступать в торги на повышение».

Бывший бенефициар «Домодедово» бизнесмен Дмитрий Каменщик во второй половине января 2026 года обжаловал в Верховном суде передачу аэропорта государству. Предприниматель в своей жалобе отказался считать себя «иностранным инвестором» и не согласился с выводами Генпрокуратуры, представители которой ранее обвинили его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом.