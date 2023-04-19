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06:00, 19 апреля 2023Забота о себе

Психолог назвала причину развития игромании

Психолог Морозова связала рост игромании с нарушением потребности в безопасности

Фото: Sam Pak / Unsplash

Наблюдаемое сегодня значительное распространение игромании во многом связано с нарушением базовой потребности в безопасности, ввиду чего у людей возникает тревожно-депрессивная симптоматика. Пытаясь уйти от этой проблемы, многие становятся жертвами зависимости. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог Клиники доктора Исаева Евгения Морозова.

«Глобально механизм формирования игромании не отличается от зависимости от психоактивных веществ. Это нейробиологический процесс, где главным участником является дофамин. Дофамин — это способ дать сигнал в мозг, что получено удовольствие. Абсолютно нет разницы в объекте этого пристрастия, оно так или иначе будет вызывать зависимость. Игрок получается такой же уровень дофамина при игре, как и при употреблении ПАВ», — объяснила психолог.

Одним из условия для формирования игромании, по ее словам, является повышенная тревожность. В компьютерных играх люди ощущают себя безопасно, так как там их сложнее обидеть.

Кроме того, в процессе игры происходит резкий скачок адреналина. Морозова объяснила, что люди, склонные к депрессии, всегда ищут дополнительный адреналин, который как раз можно получить с помощью игр.

Сегодня мы видим большой скачок в мире ставок и в целом игромании. На фоне нарушения базовой безопасности у многих людей возникает тревожно-депрессивная симптоматика. Игры — это яркий мир, куда люди с депрессией зачастую погружаются. Ставки и игры — это источник адреналина и дофамина, а для человека с депрессивной симптоматикой это необходимость

Евгения Морозовапсихолог

Психолог добавила, что, хоть в момент игры человек и испытывает облегчение, радость, если игру убрать, эмоциональный спад происходит моментально.

«Главное условие лечения игровой зависимости — отстранение зависимого от объекта зависимости без возможности к нему возвращаться. Здесь важно полное отстранение на долгий период. Зависимость – это непреодолимая тяга, которую невозможно побороть одними мыслями. Важно изолировать себя от игры», — заключила Морозова.

Ранее психолог Юлия Графова заявила, что игромания, как любое психиатрическое заболевание, требует вмешательства врача психиатра. Причем помощь нужна не только самому зависимому, но и членам его семьи.

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Наталия Белова
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