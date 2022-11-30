Зависимым от ставок россиянам дали совет

Психолог Графова заявила о сходстве зависимости от ставок и алкоголизма

Игромания — это не поведенческое изменение, а заболевание психического и психиатрического спектра, где изменение поведения — это лишь один из симптомов, заявила психолог Юлия Графова. В разговоре с «Лентой.ру» она дала совет зависимым от ставок россиянам и их близким.

20 ноября в Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу. Как и любой вид спорта, футбол сопряжен различным видом ставок.

Это тяжело, очень волнительно и больно, когда твой близкий проигрывает Юлия Графова психолог

«Вопрос стоит не только в том, что человек проигрывает какие-то деньги, порой большие деньги, но и в том, как он меняется психологически. Всегда будет ощущение, что человек падает в пропасть и до него не достучаться», — сообщила Графова.

Психолог отметила, что изменения будут связаны не просто с поведением. Нужно всегда давать отчет тому, что игромания — это заболевание, добавила она.

Как любое психиатрическое заболевание, оно требует вмешательства врача: психиатра и терапевта. Нужно понимать, что такого человека надо лечить Юлия Графова психолог

«Но самое удивительное в том, что помощь будет требоваться не только игроману, но и членам его семьи. Поведение игромана сродни поведения наркомана и алкоголика. Все действия по выздоровлению должны быть системными, и в нем должны участвовать все члены семьи», — объяснила психолог.

Еще одним важным условием в выздоровлении является жесткий контроль в финансах, уверена Графова.

«Если есть возможность ограничить человеку доступ к финансам, то это нужно сделать 100 процентов. Нужно доносить, что это заболевание, что от этого страдает не только сам человек, но и близкие люди. А если человек будет сопротивляться идти к специалисту, то хотя бы близкий, родственник для начала сам должен это сделать, чтобы понять, какие действия в дальнейшем необходимы», — посоветовала психолог.

Также психолог отметила, что игромания имеет несколько стадий. «И в игроманию люди впадают как из-за социально-бытовых нужд, так и от неких психических отклонений. Нужно понять природу этой зависимости. Исходя из этого уже назначается план лечения», — заключила Графова.

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