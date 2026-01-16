Российские военные рассказали о спасшей их собаке на СВО

RT: Собака по кличке Армор не раз спасала российских бойцов на СВО

Собака по кличке Армор не раз спасала российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в беседе с RT рассказали военные подразделения спецназначения «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывными Яша и Шома.

Животному девять месяцев. Бойцы Яша и Шома постоянно берут Армор на боевые задания. С их слов, у собаки отличный слух, и она предупреждает их о приближающейся опасности.

«Если чувствует "грязное небо", начинает предупреждать, чем не раз спасала от атак вражеских беспилотников. Сразу под шконку лезет, сразу понятно, что нужно прятаться», — отметил Шома.

Ранее российские военнослужащие рассказали, как Вооруженные силы Украины пытаются подставить под обстрел российских военных цели-муляжи в зоне проведения СВО.

