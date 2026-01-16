Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 16 января 2026Россия

Российские военные рассказали о попытках ВСУ подставить под обстрел цели-муляжи на СВО

RT: ВСУ пытаются подставить под обстрел российских военных цели-муляжи на СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются подставить под обстрел российских военных цели-муляжи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с RT рассказали военные подразделения спецназначения «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывными Яша и Шома.

По словам российских военнослужащих, противник прячет наблюдательное оборудование под мусором и ставит его муляжи по всей береговой линии Днепра, как бы выставляя на показ для российских военных, чтобы те били по ложным целям. А бронетехнику, тем временем, они хранили на машиностроительном заводе в Никополе. По нему и был нанесен удар.

Бойцы рассказали, что российским операторам беспилотников дважды приходилось разносить ворота ангаров, чтобы дроны могли попасть внутрь. «Нужно постоянно там летать и делать разведку», — пояснил Шома.

Ранее военнослужащие рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей в Никополе, а также постоянно наносят удары по гражданским.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Москвичам пообещали теплое Крещение

    В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok