RT: ВСУ пытаются подставить под обстрел российских военных цели-муляжи на СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются подставить под обстрел российских военных цели-муляжи в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с RT рассказали военные подразделения спецназначения «Медведи» добровольческого отряда беспилотных систем «БАРС-37» группировки «Днепр» с позывными Яша и Шома.

По словам российских военнослужащих, противник прячет наблюдательное оборудование под мусором и ставит его муляжи по всей береговой линии Днепра, как бы выставляя на показ для российских военных, чтобы те били по ложным целям. А бронетехнику, тем временем, они хранили на машиностроительном заводе в Никополе. По нему и был нанесен удар.

Бойцы рассказали, что российским операторам беспилотников дважды приходилось разносить ворота ангаров, чтобы дроны могли попасть внутрь. «Нужно постоянно там летать и делать разведку», — пояснил Шома.

Ранее военнослужащие рассказали, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) маскируются под мирных жителей в Никополе, а также постоянно наносят удары по гражданским.