Путин заявил о желании Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами

Путин: Киев хочет ограничить боевые действия четырьмя регионами, чтобы перебросить силы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы перебросить силы, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его мнению, ВСУ хотят ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — объяснил глава государства намерения Киева.

Ранее Путин заявил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам России в попытке раскачать общество.