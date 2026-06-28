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22:20, 28 июня 2026Россия

Путин заявил о желании Киева ограничить боевые действия четырьмя регионами

Путин: Киев хочет ограничить боевые действия четырьмя регионами, чтобы перебросить силы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят ограничить боевые действия только четырьмя регионами, чтобы перебросить силы, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

По его мнению, ВСУ хотят ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — объяснил глава государства намерения Киева.

Ранее Путин заявил, что ВСУ наносят удары по гражданским объектам России в попытке раскачать общество.

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