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23:11, 28 июня 2026Мир

Путин рассказал о возможном визите представителей США в Россию

Путин: В России ожидают приезда представителей США для продолжения диалога
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину рассказал о том, что в Кремле ожидают возможного приезда представителей США в Россию после завершения горячей фазы конфликта с Ираном.

По словам российского лидера, во время визита планируется продолжение диалога по пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

Ранее Путин сообщил, что США и Россия не достигли договоренностей во время саммита в Анкоридже. По словам главы государства, российскую сторону призывали «пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». Москва согласилась пойти на эти компромиссы, отметил он.

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