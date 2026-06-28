Путин рассказал о возможном визите представителей США в Россию

Путин: В России ожидают приезда представителей США для продолжения диалога

Президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину рассказал о том, что в Кремле ожидают возможного приезда представителей США в Россию после завершения горячей фазы конфликта с Ираном.

По словам российского лидера, во время визита планируется продолжение диалога по пониманиям, достигнутым в Анкоридже.

Ранее Путин сообщил, что США и Россия не достигли договоренностей во время саммита в Анкоридже. По словам главы государства, российскую сторону призывали «пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками». Москва согласилась пойти на эти компромиссы, отметил он.

