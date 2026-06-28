Путин рассказал о предложении Украины о прекращении ударов вглубь территории

Президент России Владимир Путин в интервью репортеру Павлу Зарубину рассказал о предложении Украины о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон.
«Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон», — отметил глава государства.
Он пояснил, что российские удары чувствительны для Украины и наносят серьезные разрушительные последствия.
Путин также сообщил, что Киев хочет ограничить боевые действия Херсонской, Запорожской областями, Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), чтобы перебросить силы.