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18:26, 23 сентября 2023Путешествия

Власти страны с выходом на море предложили России начать прямое авиасообщение

Власти Северного Кипра заявили о готовности запустить прямое авиасообщение с РФ

Фото: George Lemon / Reuters

Власти Северного Кипра готовы дать согласие на запуск прямого авиасообщения с Россией после того, как Москва примет соответствующее решение. Об этом заявил Эрсин Татар, президент Турецкой республики Северного Кипра (единственная страна мира, признающая республику — Турция), передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что россияне согласятся на прямые рейсы из Москвы в наш аэропорт, поскольку там большой трафик», — сказал он после участия в завершившейся неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Власти Северного Кипра рассматривают запросы от двух авиакомпаний из России. Татар отметил, что компании перевозят пассажиров «в больших количествах», но не уточнил их названия. Он отметил, что санкционирование полетов этих компаний также будет зависеть от обоюдного согласия со стороны Москвы.

Переговоры о запуске прямых рейсов между Россией и Северным Кипром идут с 2022 года, но реальных шагов предпринято не было, уточнил Татар. Он напомнил, что на Северном Кипре проживают не менее 50 тысяч россиян, а многие граждане его республики хотят посетить Россию.

Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) занимает северную треть острова Кипр, расположенного в границах Республики Кипр. Кипр стал разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после того, как Турция совершила вооруженное вторжение, спровоцированное госпереворотом на Кипре и попыткой присоединить его к Греции. ТРСК объявила о своей независимости от Кипра в 1983 году, между турецкой и греческой общинами ведутся переговоры о воссоединении Кипра.

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    Сергей Истомин
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