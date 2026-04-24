11:45, 24 апреля 2026

Россияне получили за видео миллиарды рублей

Антон Похиляк
Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Сервис VK Видео в 2025 году выплатил авторам более трех миллиардов рублей в рамках монетизации — основными ее источниками стали партнерская программа, пользовательские донаты и грантовая поддержка от платформы, сообщила соцсеть.

Рост заработка авторов связан и с увеличением числа пользователей платформы — по данным Mediascope, в марте 2026 года ежемесячная аудитория VK Видео превысила 83 миллиона пользователей.

За 2025 год средний заработок авторов увеличился в 6,4 раза. Растут выплаты и в 2026 году: в первом квартале они уже выросли в 2,3 раза год к году. Наибольший доход приносят детский и семейный контент, игры и новости.

Значительный рост доходов зафиксирован у малых и средних авторов с аудиторией до 100 тысяч подписчиков — за 2025 год их средний заработок увеличился в 7 раз. Максимальный ежемесячный доход авторов в этом сегменте достиг миллиона рублей.

Что касается донатов, то чаще всего они используются в сегментах DIY-контента, спорта и музыки, где аудитория чаще готова платить за эксклюзивный или ранний доступ к материалам.

