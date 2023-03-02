Приложения попавших под санкции банков России пропали из AppStore

Из AppStore пропали приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье»

Мобильные приложения российских банков, которые недавно попали под санкции, пропали из AppStore и больше невозможны для скачивания, сообщает ТАСС.

Утверждается, что с платформы исчезли приложения таких банков, как «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».

24 февраля стало известно, что США ввели санкции в отношении 11 российских финансовых организаций. В частности, ограничительные меры касаются Московского кредитного банка (МКБ), «Уралсиба», «Зенита» и МТС-банка. В SDN list также включены Металлинвестбанк и Ланта-банк, «Приморье», «Левобережный», СДМ-банк и УБРиР. Помимо этого, в список попала инвестиционная компания «Велес капитал» и несколько банкиров, которые являются специалистами сферы private banking.