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09:50, 2 марта 2023Интернет и СМИ

Приложения попавших под санкции банков России пропали из AppStore

Из AppStore пропали приложения банков «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье»

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Мобильные приложения российских банков, которые недавно попали под санкции, пропали из AppStore и больше невозможны для скачивания, сообщает ТАСС.

Утверждается, что с платформы исчезли приложения таких банков, как «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный» и «Приморье».

24 февраля стало известно, что США ввели санкции в отношении 11 российских финансовых организаций. В частности, ограничительные меры касаются Московского кредитного банка (МКБ), «Уралсиба», «Зенита» и МТС-банка. В SDN list также включены Металлинвестбанк и Ланта-банк, «Приморье», «Левобережный», СДМ-банк и УБРиР. Помимо этого, в список попала инвестиционная компания «Велес капитал» и несколько банкиров, которые являются специалистами сферы private banking.

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Варвара Кошечкина
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