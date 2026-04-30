Сотни тысяч пчел-убийц покусали сотрудников полиции

В США сотни тысяч пчел-убийц напали на полицейских и пожарных

В городе Моренси, США, семь мужчин, в том числе полицейские и пожарные, стали жертвами африканских пчел, также известных как «пчелы-убийцы». Об этом сообщает EA Courier.

Первыми пострадавшими от роя пчел были два прохожих. Получив сообщение о нападении, на место приехали сотрудники полиции. Как только они вышли из машины, пчелы покусали и их. Несмотря на это, полицейским удалось посадить одного мужчину в патрульный автомобиль.

Тем временем другой пострадавший стоял у дороги, скорчившись. Он мог лишь мычать, а из его рта текли слюни. За ним приехали пожарные. По словам начальника бригады Рика Варела, мужчину окружило движущееся черное облако из сотен тысяч разъяренных пчел. Они напали и на пожарных и смогли ужалить их в голову, несмотря на защитные костюмы.

Мужчин доставили в больницу. Перед тем как занести одного из них внутрь, пожарным пришлось вручную снимать с одного из них пчел: он был облеплен ими с головы до ног.

В результате инцидента пострадали двое полицейских и трое пожарных. Варела вернулся на место происшествия на следующий день и не нашел следов улья. Он предположил, что это был мигрирующий рой.

Обычно африканские пчелы активизируются в мае-июне. Однако в этом году зима в Аризоне была настолько теплой, что пчелы продолжали множиться, и ульи оказались переполнены.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Дургапур, штат Западная Бенгалия, рой пчел напал на 62-летнего пенсионера. Позднее выяснилось, что его ужалили по меньшей мере 890 раз.