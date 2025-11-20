Пчелы облепили голову бывшего директора школы и ужалили его 890 раз

В Индии пчелы 890 раз ужалили бывшего директора школы

В индийском городе Дургапур, штат Западная Бенгалия, рой пчел напал на 62-летнего пенсионера. Об этом сообщает издание The Times of India.

Пострадавшего зовут Нирмал Дутта, в прошлом он был директором школы. Инцидент произошел, когда он ехал на мотоцикле с взрослым сыном, который работает врачом. Сначала пчела ужалила сына. Дутта остановил мотоцикл, снял шлем, и на него тут же набросился весь рой.

Пчелы облепили голову мужчины и принялись жалить. Тот упал на дорогу. Позднее выяснилось, что его ужалили по меньшей мере 890 раз. Затем пчелы переключились на сына. Он бросился бежать и звать на помощь.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, смогли подойти к Дутте и его сыну, накрывшись одеялами. Они вывели их в безопасное место, а затем отвезли в больницу. Спасти бывшего директора школы врачам не удалось. Его сын провел в больнице четыре дня, после чего его выписали.

