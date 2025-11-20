Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 20 ноября 2025Из жизни

Пчелы облепили голову бывшего директора школы и ужалили его 890 раз

В Индии пчелы 890 раз ужалили бывшего директора школы
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Volodymyr Maksymchuk / Shutterstock / Fotodom

В индийском городе Дургапур, штат Западная Бенгалия, рой пчел напал на 62-летнего пенсионера. Об этом сообщает издание The Times of India.

Пострадавшего зовут Нирмал Дутта, в прошлом он был директором школы. Инцидент произошел, когда он ехал на мотоцикле с взрослым сыном, который работает врачом. Сначала пчела ужалила сына. Дутта остановил мотоцикл, снял шлем, и на него тут же набросился весь рой.

Пчелы облепили голову мужчины и принялись жалить. Тот упал на дорогу. Позднее выяснилось, что его ужалили по меньшей мере 890 раз. Затем пчелы переключились на сына. Он бросился бежать и звать на помощь.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, смогли подойти к Дутте и его сыну, накрывшись одеялами. Они вывели их в безопасное место, а затем отвезли в больницу. Спасти бывшего директора школы врачам не удалось. Его сын провел в больнице четыре дня, после чего его выписали.

Ранее в Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. Мужчина потерял сознание сразу же после того, как получил несколько укусов насекомых.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отказ от территорий и сокращение ВСУ. Перед какими еще требованиями США готовятся поставить Зеленского?

    В США исключили победу Украины в конфликте

    Россиянам напомнили о сокращенной последней рабочей неделе в году

    Пчелы облепили голову бывшего директора школы и ужалили его 890 раз

    В России предположили гибель инструкторов из США при ударе возмездия по ATACMS

    В России назвали возможную замену Зеленскому

    США начали склонять Зеленского к сделке по Украине из-за коррупционного скандала

    Бойфренд смутил девушку неожиданной просьбой в свой день рождения

    Ученым удалось побороть диабет 1 типа

    В ЕС объявили о планах по переброске войск на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости