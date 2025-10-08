Муравьи набросились на рабочего и погубили его

The Thaiger: В Таиланде рабочий умер после нескольких укусов муравьев

В Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. Об этом сообщает The Thaiger.

39-летний Эккафан Тианпхантхонг много лет работал на плантации Пирома Джаякана в провинции Самутпракан. 6 октября работодатель отправил мужчину и его коллегу Пхичита Пхурахонга подрезать ветки деревьев, чтобы они не задевали электропровода. Вскоре после начала работы Тианпхантхонг закричал, что на него набросились муравьи, и начал спускаться с приставной лестницы.

На половине пути мужчина потерял сознание, упал на землю и начал биться в конвульсиях. Джаякан и Пхурахонг попытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую. Врачи помочь Тианпхантхонгу не смогли. На его теле не обнаружили никаких повреждений, кроме нескольких укусов муравьев.

Пхурахонг рассказал, что его тоже пару раз укусили муравьи с того же дерева, но без всяких последствий. Медики пришли к выводу, что у Тианпхантхонга случился аллергический шок из-за яда насекомых. Мать Тианпхантхонга сказала, что не будет выдвигать обвинения против его работодателя. По словам женщины, они много лет проработали вместе, и Джаякан относился к ее сыну, как к своему.

Ранее сообщалось, что в Таиланде осы погубили двухлетнего мальчика. Насекомые напали на мальчика и его друзей, когда они играли на улице.