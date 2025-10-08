Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:35, 8 октября 2025Из жизни

Муравьи набросились на рабочего и погубили его

The Thaiger: В Таиланде рабочий умер после нескольких укусов муравьев
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Pxhere

В Таиланде муравьи погубили подрезавшего ветки рабочего. Об этом сообщает The Thaiger.

39-летний Эккафан Тианпхантхонг много лет работал на плантации Пирома Джаякана в провинции Самутпракан. 6 октября работодатель отправил мужчину и его коллегу Пхичита Пхурахонга подрезать ветки деревьев, чтобы они не задевали электропровода. Вскоре после начала работы Тианпхантхонг закричал, что на него набросились муравьи, и начал спускаться с приставной лестницы.

На половине пути мужчина потерял сознание, упал на землю и начал биться в конвульсиях. Джаякан и Пхурахонг попытались оказать ему первую помощь и вызвали скорую. Врачи помочь Тианпхантхонгу не смогли. На его теле не обнаружили никаких повреждений, кроме нескольких укусов муравьев.

Материалы по теме:
«Я хотел, чтобы ей стало плохо» Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
«Я хотел, чтобы ей стало плохо»Россиянин увлекся изучением ядов и стал серийным убийцей. От его отравы гибли женщины и дети
18 апреля 2020
Киевская отравительница Жертвы годами погибали от ее яда. Она стала последней женщиной, расстрелянной в СССР
Киевская отравительницаЖертвы годами погибали от ее яда. Она стала последней женщиной, расстрелянной в СССР
13 октября 2019

Пхурахонг рассказал, что его тоже пару раз укусили муравьи с того же дерева, но без всяких последствий. Медики пришли к выводу, что у Тианпхантхонга случился аллергический шок из-за яда насекомых. Мать Тианпхантхонга сказала, что не будет выдвигать обвинения против его работодателя. По словам женщины, они много лет проработали вместе, и Джаякан относился к ее сыну, как к своему.

Ранее сообщалось, что в Таиланде осы погубили двухлетнего мальчика. Насекомые напали на мальчика и его друзей, когда они играли на улице.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подсчитано количество Tomahawk у США. Сколько ракет смогут задействовать ВСУ по критическим целям в России?

    Европу предупредили о катастрофе после окончания СВО

    В российском городе пожаловались на трехмесячный кипяточный потоп

    Лавров предупредил о серьезных последствиях «игр с курдами»

    Участник «голой вечеринки» попал в реанимацию

    Медведев прилетел в КНДР

    Вучич резко высказался в адрес Турции

    Россиян проинструктировали на случай столкновения с летучей мышью

    Медведев обругал судью на турнире в Шанхае

    Бывшая жена Павла Мамаева показала на камеру голую грудь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости