Осы погубили двухлетнего мальчика

В Таиланде рой ос напал на маленького ребенка и убил его

В Таиланде осы оставили на теле двухлетнего мальчика 60 укусов и погубили его. Об этом пишет Thaiger.

Маленький ребенок по имени Акин катался на велосипеде со своими друзьями возле школы. Неожиданно на них напал рой ос. Акин почти сразу потерял сознание, и к нему на помощь бросился отец. Он поднял ребенка на руки и обнял, чтобы защитить. Несколько ос ужалили мужчину.

Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. К вечеру того же дня его не стало. По словам врачей, осиный яд вызвал у ребенка острую почечную и сердечную недостаточность. Друзья Акина также пострадали от ос, но незначительно.

Ранее сообщалось, что в графстве Кент, Великобритания, каменщик потревожил в саду ос и получил 40 укусов. Несмотря на серьезность ран, он лечился дома, принимая антибиотики и таблетки от аллергии.

