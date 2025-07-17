250 ос напали на каменщика

В Великобритании каменщик выжил после нападения 250 ос

В графстве Кент, Великобритания, каменщик потревожил ос в саду и получил 40 укусов в ответ. Об этом сообщает Kent Live.

Пол Дурсон наткнулся на осиное гнездо в старом пне, когда работал в саду. По словам мужчины, он выкорчевывал кусты и разравнивал площадку для будущей каменной стены. Неожиданно его окружили около 250 ос. «Они обезумели. Двое, должно быть, застряли у меня под мышкой и просто запаниковали. Они ужалили меня около 20 раз в одно место», — вспомнил Дурсон.

Несмотря на количество укусов, мужчина выжил. «Я выносливее медведя», — заявил каменщик. Он признался, что чесал укусы грязными ногтями, поэтому в них попала инфекция, и они кровоточили. Несмотря на это, Дурсон решил не идти в больницу. Он лечился дома, принимая антибиотики и таблетки от аллергии.

Мужчина рассказал, что не стал уничтожать гнездо. «Такова природа, и мы должны ее уважать», — объяснил он. Дурсон призвал быть осторожнее, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

Ранее сообщалось, что во Франции рой пчел неожиданно атаковал людей в городе Орийак, департамент Канталь. Нападение продолжалось несколько минут, пострадали 24 человек, 3 из них попали в реанимацию.

