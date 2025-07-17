Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:43, 17 июля 2025Из жизни

250 ос напали на каменщика

В Великобритании каменщик выжил после нападения 250 ос
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tom Sid / Unsplash

В графстве Кент, Великобритания, каменщик потревожил ос в саду и получил 40 укусов в ответ. Об этом сообщает Kent Live.

Пол Дурсон наткнулся на осиное гнездо в старом пне, когда работал в саду. По словам мужчины, он выкорчевывал кусты и разравнивал площадку для будущей каменной стены. Неожиданно его окружили около 250 ос. «Они обезумели. Двое, должно быть, застряли у меня под мышкой и просто запаниковали. Они ужалили меня около 20 раз в одно место», — вспомнил Дурсон.

Несмотря на количество укусов, мужчина выжил. «Я выносливее медведя», — заявил каменщик. Он признался, что чесал укусы грязными ногтями, поэтому в них попала инфекция, и они кровоточили. Несмотря на это, Дурсон решил не идти в больницу. Он лечился дома, принимая антибиотики и таблетки от аллергии.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Мужчина рассказал, что не стал уничтожать гнездо. «Такова природа, и мы должны ее уважать», — объяснил он. Дурсон призвал быть осторожнее, чтобы не попасть в подобную ситуацию.

Ранее сообщалось, что во Франции рой пчел неожиданно атаковал людей в городе Орийак, департамент Канталь. Нападение продолжалось несколько минут, пострадали 24 человек, 3 из них попали в реанимацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы с этим справимся». Индия готова отказаться от российской нефти. Страна заявила о сотрудничестве с десятками поставщиков

    Россиян начал отпугивать от покупки квартир один фактор

    Российские «Ланцеты» оснастили ПТМ-3 для пробития брони

    Депутаты предложат отправить маткапитал в долгосрочные сбережения

    История с запиской ребенка об избиениях в российской семье получила продолжение

    Российский вуз наказали рублем за оскорбление судебных экспертов

    «Дедушкины туфли» стали трендом

    Россияне высказались об азиатской культуре и любви

    Экономист порассуждал о беспроцентной ипотеке для многодетных семей

    250 ос напали на каменщика

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости