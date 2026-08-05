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14:06, 5 августа 2026Мир

Во Франции заявили о диктатуре в ЕС

Политик Филиппо: Попытки запретить АдГ являются путем к диктатуре
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Попытки запретить немецкую партию Альтернатива для Германии (АдГ) являются путем к диктатуре. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Это диктатура! Партию "Альтернатива для Германии" — политическую силу, отстаивающую национальный суверенитет, выступающую против войны с Россией, а также против цензуры и политики времен пандемии COVID, — собираются запретить "ради спасения демократии"!» — подчеркнул политик.

По словам Филиппо, подобные инициативы говорят об укреплении «еврофашизма», который заметен и во Франции. Он отметил, что успехи АдГ в опросах ввергли правящие круги Германии в панику.

Ранее в Европейском союзе началось расследование, результатом которого может стать запрет общеевропейской партии «Европа суверенных наций» (ESN), куда входит АдГ.

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