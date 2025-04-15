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22:17, 15 апреля 2025Бывший СССР

На Украине призвали ввести контроль за соцсетями для борьбы с русской музыкой

Депутат Рады предложил ввести контроль за соцсетями для борьбы с русской музыкой
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Председатель комитета Верховной рады Украины по свободе слова Ярослав Юрчишин призвал ввести контроль за социальными сетями для борьбы с русской музыкой. Об этом он заявил на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Случай с подростками и русской музыкой еще раз доказывает: регуляция социальных сетей все же необходима. И не только в телеграме. Российские сериалы, юмористические программы и политические обзоры можно легко найти в YouTube», — выступил депутат.

Так он отреагировал на историю с задержанием в Киеве подростков, слушавших русскую музыку. В отношении молодых людей составили административные протоколы по статьям о мелком хулиганстве и распитии алкоголя.

15 апреля стало известно, что на Украине женщину привлекли к ответственности за прослушивание в своей машине российской музыки. Инцидент произошел в Николаеве.

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