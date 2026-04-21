В российском регионе заявили об отражении атаки десятков украинских беспилотников

Слюсарь: Свыше 40 дронов сбили ночью в Таганроге и 11 районах Ростовской области

Свыше 40 дронов сбили ночью в Таганроге и 11 районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он разъяснил, что при отражении атаки десятков украинских беспилотников никто из людей не пострадал.

По информации Слюсаря, в Аксайском районе в поселке Реконструктор оказалось повреждено остекление в двух домах, частично была разрушена кровля. Кроме того, в районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Как отметил ростовский губернатор, было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе станции Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.

До этого в Минобороны России рассказали об уничтожении 97 беспилотников над российскими регионами. Дроны удалось перехватить и сбить над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ).