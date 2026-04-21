Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:23, 21 апреля 2026Россия

В российском регионе заявили об отражении атаки десятков украинских беспилотников

Слюсарь: Свыше 40 дронов сбили ночью в Таганроге и 11 районах Ростовской области
Майя Назарова

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Свыше 40 дронов сбили ночью в Таганроге и 11 районах Ростовской области. Об этом заявил губернатор российского региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он разъяснил, что при отражении атаки десятков украинских беспилотников никто из людей не пострадал.

По информации Слюсаря, в Аксайском районе в поселке Реконструктор оказалось повреждено остекление в двух домах, частично была разрушена кровля. Кроме того, в районе поселка Персиановский Октябрьского района произошло нарушение работы контактной сети железнодорожного транспорта. Как отметил ростовский губернатор, было приостановлено движение трех поездов в северном направлении в районе станции Новочеркасск и движение четырех поездов в южном направлении в районе станции Каменоломни.

До этого в Минобороны России рассказали об уничтожении 97 беспилотников над российскими регионами. Дроны удалось перехватить и сбить над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Самарской, Саратовской областями, а также над акваторией Черного моря.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два человека пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok