Из-за атаки ВСУ в российском регионе пострадали два человека

Гладков: Два человека пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли удар по Белгородской области при помощи беспилотников. В результате травмы получили два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Оба инцидента произошли в Шебекино. «От удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, для дальнейшего обследования он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил чиновник.

Также при детонации беспилотника о дорожное полотно пострадала женщина. У нее диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. Ей оказали всю необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. Дальнейшее лечение она продолжит в амбулаторных условиях.

Ранее Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили беспилотники над Черным морем и Крымом.