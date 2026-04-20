21:43, 20 апреля 2026

Из-за атаки ВСУ в российском регионе пострадали два человека

Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз нанесли удар по Белгородской области при помощи беспилотников. В результате травмы получили два человека, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Оба инцидента произошли в Шебекино. «От удара дрона мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. В Шебекинской ЦРБ ему оказана помощь, для дальнейшего обследования он доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сообщил чиновник.

Также при детонации беспилотника о дорожное полотно пострадала женщина. У нее диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение ноги. Ей оказали всю необходимую помощь, госпитализация не понадобилась. Дальнейшее лечение она продолжит в амбулаторных условиях.

Ранее Минобороны сообщило, что системы ПВО сбили беспилотники над Черным морем и Крымом.

