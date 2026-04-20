Минобороны сообщило о боестолкновениях над Крымом и Черным морем

Минобороны: Системы ПВО сбили беспилотники над Черным морем и Крымом

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Черным морем и Крымом. О боестолкновениях сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Помимо того, атакам подверглись Белгородская и Курская области. Всего с 15:00 до 20:00 по московскому времени было сбито 22 украинских беспилотника.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

20 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе обломки БПЛА упали на пассажирский автобус. По его словам, пострадавших нет, транспортное средство находилось на конечной остановке.