20:23, 20 апреля 2026

Минобороны сообщило о боестолкновениях над Крымом и Черным морем

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над Черным морем и Крымом. О боестолкновениях сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Помимо того, атакам подверглись Белгородская и Курская области. Всего с 15:00 до 20:00 по московскому времени было сбито 22 украинских беспилотника.

Каких-либо других подробностей об отражении атак в оборонном ведомстве не привели.

20 апреля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе обломки БПЛА упали на пассажирский автобус. По его словам, пострадавших нет, транспортное средство находилось на конечной остановке.

