Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:10, 20 апреля 2026Россия

Осколки БПЛА упали на пассажирский автобус в атакованном ВСУ российском городе

Развожаев: Осколки БПЛА упали на пассажирский автобус в Севастополе
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Осколки украинского беспилотника упали на пассажирский автобус в Севастополе. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня на Радиогорке во время воздушной тревоги осколки от сбитого БПЛА упали на автобус маршрута № 55. Разбито несколько стекол, и один из осколков пробил крышу и попал в сиденье», — написал он.

По его словам, автобус находился на конечной остановке, пассажиров в нем не было. Пострадавших при падении обломков нет. Чиновник также напомнил, что общественный транспорт не является защитой от беспилотников, так как тонкий металл не остановит осколки.

В ночь на 20 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. По заявлению Минобороны страны, атаке подверглись семь российских регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok