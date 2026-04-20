Осколки БПЛА упали на пассажирский автобус в атакованном ВСУ российском городе

Развожаев: Осколки БПЛА упали на пассажирский автобус в Севастополе

Осколки украинского беспилотника упали на пассажирский автобус в Севастополе. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня на Радиогорке во время воздушной тревоги осколки от сбитого БПЛА упали на автобус маршрута № 55. Разбито несколько стекол, и один из осколков пробил крышу и попал в сиденье», — написал он.

По его словам, автобус находился на конечной остановке, пассажиров в нем не было. Пострадавших при падении обломков нет. Чиновник также напомнил, что общественный транспорт не является защитой от беспилотников, так как тонкий металл не остановит осколки.

В ночь на 20 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. По заявлению Минобороны страны, атаке подверглись семь российских регионов.